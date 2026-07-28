Proposte di matrimonio e annunci in pubblico: nuova moda o tradizione?

C’era una volta l'intimità di una cena a lume di candela, la sorpresa di un anello nascosto in cupcake, il ginocchio a terra nella penombra di un vicolo.
Oggi invece la proposta di matrimonio passa sempre più spesso dagli schermi tv o dai social, a favore di obiettivo. Ultimo caso quello di Francesco Pernici: il mezzofondista bresciano si è inginocchiato davanti alla fidanzata Sara Spatti, affacciata alla tribuna, e le ha mostrato l’anello.
Il fenomeno delle proposte di nozze scenografiche – orchestrate tra allestimenti floreali da sogno, fotografi dedicati e location d'eccezione – sta conquistando sempre più coppie, trasformando un momento privato in un vero e proprio evento.
Non si tratta solo di fiori o anelli, ma di un momento influenzato dai social, dove la messa in scena, l'effetto sorpresa e la condivisione diventano parte integrante del ricordo: la vita privata arriva sempre più spesso sulla scena pubblica.
Se per molti si tratta di un'evoluzione romantica e al passo con i tempi, capace di regalare emozioni indelebili e valorizzare gli angoli più belli della nostra città, per altri l'eccessiva spettacolarizzazione rischia di snaturare la genuinità dei sentimenti, trasformando l'intimità in una ricerca di consenso e like.