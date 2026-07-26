Atletica, per Pernici doppia gioia: titolo italiano e proposta di matrimonio

Il mezzofondista bresciano si è inginocchiato davanti alla fidanzata Sara, affacciata alla tribuna, e le ha mostrato l’anello

26 luglio 2026 1 ' di lettura

Francesco Pernici e la fidanzata Sara - Foto Instgram/atelticaitaliana Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Francesco PerniciatleticaFirenze Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...