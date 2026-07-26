Atletica, per Pernici doppia gioia: titolo italiano e proposta di matrimonio
Il mezzofondista bresciano si è inginocchiato davanti alla fidanzata Sara, affacciata alla tribuna, e le ha mostrato l’anello
Francesco Pernici e la fidanzata Sara - Foto Instgram/atelticaitaliana
Una giornata indimenticabile per Francesco Pernici. Dopo aver conquistato a Firenze il titolo italiano negli 800 metri, il mezzofondista bresciano ha scelto di festeggiare il successo con un gesto speciale.
Ancora in pista, Pernici si è inginocchiato davanti alla fidanzata Sara, affacciata alla tribuna, e le ha mostrato l’anello chiedendole di sposarlo. Un momento emozionante, accolto dagli applausi e immortalato dalle immagini diffuse da Atletica Italiana.
Per l’atleta camuno, dunque, una doppia vittoria: il tricolore negli 800 metri e una proposta di matrimonio destinata a rendere ancora più memorabile il suo successo.