Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sport

Atletica, per Pernici doppia gioia: titolo italiano e proposta di matrimonio

Il mezzofondista bresciano si è inginocchiato davanti alla fidanzata Sara, affacciata alla tribuna, e le ha mostrato l’anello
Francesco Pernici e la fidanzata Sara - Foto Instgram/atelticaitaliana
Francesco Pernici e la fidanzata Sara - Foto Instgram/atelticaitaliana

Una giornata indimenticabile per Francesco Pernici. Dopo aver conquistato a Firenze il titolo italiano negli 800 metri, il mezzofondista bresciano ha scelto di festeggiare il successo con un gesto speciale.

Ancora in pista, Pernici si è inginocchiato davanti alla fidanzata Sara, affacciata alla tribuna, e le ha mostrato l’anello chiedendole di sposarlo. Un momento emozionante, accolto dagli applausi e immortalato dalle immagini diffuse da Atletica Italiana.

Per l’atleta camuno, dunque, una doppia vittoria: il tricolore negli 800 metri e una proposta di matrimonio destinata a rendere ancora più memorabile il suo successo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Francesco PerniciatleticaFirenze
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...