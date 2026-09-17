Il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli verso la guida della Procura di Verona. La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha votato infatti all’unanimità la proposta di nomina del magistrato a procuratore capo di Verona.
La decisione definitiva spetterà ora al Plenum del Csm e potrebbe arrivare già entro la fine dell’anno. Rispoli ha 65 anni è procuratore generale a Brescia dal 2020, dove è arrivato dopo aver guidato la Procura generale di Campobasso e, in precedenza, la Procura di Bolzano. Nel 2019 era stato nominato dal Csm alla guida dell’ufficio bresciano con una proposta unanime della Quinta commissione ed era stato confermato dal Csm nel 2024.
Il procuratore generale di Brescia Rispoli verso il trasferimento a Verona
La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha votato all’unanimità la proposta di nomina del magistrato a procuratore capo nella città veneta. La decisione definitiva spetterà ora al Plenum del Csm
Il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
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