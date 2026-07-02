Strage: slitta di alcuni mesi l’alibi esoterico di Marco Toffaloni

Più passano le udienze e più sembra improbabile che Marco Toffaloni (e con lui Paolo Marchetti) il giorno della strage fosse a Verona, con Rita Stimamiglio, e altri pochi intimi seguaci di Ananda Marga, a meditare con il monaco Dada Kamauri. Oggi, nel corso del processo per la fase esecutiva dell’attentato del 28 maggio del 1974 a carico di Roberto Zorzi, del movimento nato in India a metà del secolo scorso e importato in Italia a metà degli anni Settanta, hanno parlato il primo e unico presidente della filiale italiana e sua moglie.
Tanto Mario Alberto Tonello, 89 anni, quanto Erica Moser, la sua consorte di undici anni più giovane, tendono a spostare l’inizio dell’esperienza con Ananda Marga tra la fine del 1974 e la prima metà del 1975. Diversi mesi dopo quella «tre giorni» della quale prima Paolo Marchetti, indicato da Gianpaolo Stimamiglio come uno dei quattro veronesi presenti in piazza la mattina della strage nei panni degli esecutori materiali, poi Rita Stimamiglio, che di Gianpaolo è sorella e di Marchetti è moglie, declinano come alibi per sé e per il loro amico Toffaloni, non ancora diciassettenne quando esplose la bomba in piazza Loggia.
Alibi e meditazione
Collegato in videoconferenza da una caserma dei carabinieri, Tonello ha confermato che l’atto istitutivo di Ananda Marga fu redatto da un notaio nell’estate del 1975, più di un anno dopo la strage. Non ha escluso attività informale nei mesi precedenti all’atto notarile, ma ha parlato di «meditazioni domenicali» tra pochi intimi e iniziate «alcuni mesi» prima della formale fondazione di Ananda Marga Italia.
Sua moglie, richiesta sul punto dall’avvocato di parte civile Pietro Garbarino, ha confermato di aver conosciuto Marco Toffaloni proprio nei panni di frequentatore del circolo di Ananda Marga di Verona. In un primo momento ha affermato che il neofascista veronese, già condannato a trent’anni per la strage in primo e in secondo grado, era minorenne le prime volte che si ritrovavano insieme agli incontri dell’associazione veronese, salvo però cadere in contraddizione sulle date.
«Sono venuta in Italia la prima volta nel 1976» ha detto la moglie di Mario Tonello. «Marco Toffaloni nel 1976, quando lei dice di essere arrivata in Italia e di averlo conosciuto, quindi era maggiorenne» le ha fatto notare il presidente Spanò, chiudendo così un equivoco che avrebbe potuto riabilitare un alibi traballante quanto mai.
L’appartamentino
In aula, ieri, anche Ernesto Finicelli, agente della squadra politica della Questura da anni in pensione. Finicelli, poco dopo la morte di Silvio Ferrari, partecipò alla perquisizione di casa sua. Quella nel corso della quale non saltò fuori esplosivo, materiale trovato diversi giorni dopo nel corso di analoga operazione condotta dai carabinieri di Francesco Delfino. L’ex poliziotto tra le altre cose ieri ha detto che, quando era ancora in servizio, aveva saputo che Silvio Ferrari aveva a disposizione un appartamentino in città. Che sia quello di via Aleardi dove, per Ombretta Giacomazzi, il giovane neofascista bresciano incontrava Delfino ed i suoi non lo ha detto, ma nemmeno lo ha escluso.