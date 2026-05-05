Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Processo Strage, la Corte in via Aleardi: verifiche sulla mansarda

Il sopralluogo si è svolto nell’ambito del processo che vede imputato Roberto Zorzi: qui, secondo Ombretta Giacomazzi, Silvio Ferrari incontrava esponenti delle forze dell’ordine e dei servizi segreti
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Strage, il sopralluogo in via Aleardi
Fotogallery
15 foto
Strage, il sopralluogo in via Aleardi

Si è svolto questa mattina il sopralluogo della Corte di Assise di Brescia impegnata nel processo in cui Roberto Zorzi è imputato per la fase esecutiva della strage di piazza Loggia, nella mansarda di via Aleardi in cui, secondo Ombretta Giacomazzi, Silvio Ferrari incontrava esponenti delle forze dell’ordine e dei servizi segreti e sviluppava le fotografie degli incontri segreti che avvenivano anche in caserma e uffici militari.

La testimonianza

Il sopralluogo è stato preceduto dalla testimonianza, all’aperto davanti al portone e sotto la pioggia, del generale Giraudo che ha raccontato come le sue indagini abbiano portato a individuare la mansarda e perché, secondo il consolidato modus operandi dell’intelligence, è credibile che ambienti dello Stato l’avessero messa a disposizione di Silvio Ferrari.

L'appartamento è attualmente in ristrutturazione - © www.giornaledibrescia.it
L'appartamento è attualmente in ristrutturazione - © www.giornaledibrescia.it

Il sopralluogo ha confermato i ricordi di Giacomazzi, nonostante l’appartamento sia attualmente in ristrutturazione, in particolare per quello che riguarda la finestra, la presenza della terrazza e dello spazio, all’epoca cucinotto, in cui venivano sviluppate le fotografie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
strage di piazza LoggiaRoberto Zorzi
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...