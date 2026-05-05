Processo Strage, la Corte in via Aleardi: verifiche sulla mansarda

Si è svolto questa mattina il sopralluogo della Corte di Assise di Brescia impegnata nel processo in cui Roberto Zorzi è imputato per la fase esecutiva della strage di piazza Loggia, nella mansarda di via Aleardi in cui, secondo Ombretta Giacomazzi, Silvio Ferrari incontrava esponenti delle forze dell’ordine e dei servizi segreti e sviluppava le fotografie degli incontri segreti che avvenivano anche in caserma e uffici militari.

Leggi anche Strage, i giudici nella mansarda dei misteri di via Aleardo Aleardi La testimonianza Il sopralluogo è stato preceduto dalla testimonianza, all’aperto davanti al portone e sotto la pioggia, del generale Giraudo che ha raccontato come le sue indagini abbiano portato a individuare la mansarda e perché, secondo il consolidato modus operandi dell’intelligence, è credibile che ambienti dello Stato l’avessero messa a disposizione di Silvio Ferrari.