Strage: «Della morte di Silvio si sarebbero vendicati i veronesi»

Uno dei migliori testimoni dell’accusa era nella lista testi della difesa. Si chiama Gianpaolo Martinelli, è bresciano. Era amico di Arturo Gussago e dei due Ferrari, Nando e Silvio. Con loro, più della fede politica, condivideva le serate, fino a quando almeno, nove giorni prima della strage di piazza della Loggia, il terzo è saltato in aria in piazza del Mercato trasportando una bomba con la sua Vespa.
V per vendetta e veronesi
Chiamato dal difensore di Roberto Zorzi, il neofascista veronese accusato della fase esecutiva dell’attentato che il 28 maggio del 1974 uccise otto persone e ne ferì altre 102, Martinelli ha ripercorso le ore che precedettero la morte di Silvio Ferrari e i giorni che la seguirono. Lo ha fatto con parole che, da sole, forse non hanno la forza di provare la responsabilità dell’imputato, ma che riescono comunque a spostare gli equilibri, e non certo a suo favore. «Nando quel pomeriggio – ha detto il teste riferendosi all’incontro avvenuto una dozzina di ore dopo il decesso dell’amico – ci disse che ci avrebbero pensato gli amici di Verona a vendicare la morte di Silvio. Aveva fatto riferimento a gente molto cattiva, in particolare ad un tipo alto e robusto».
In un processo in cui, spesso, le affermazioni dei testimoni hanno inciso poco e non di rado sono state inghiottite dalla nebbia dei «non ricordo», «abbia pazienza, ma sono passati cinquant’anni», «se l’ho detto allora sarà così», quelle di Martinelli un segno l’hanno lasciato. E non solo perché Zorzi (passato alla storia del processo come il Marcantonio veronese) e Toffaloni (il minore già condannato in primo e secondo grado per la strage) sono proprio di Verona, ma anche perché del binomio «vendetta+veronesi» in questa stessa aula ha parlato anche Ombretta Giacomazzi, che era molto più introdotta nella compagnia dei neofascisti bresciani di quanto non lo fosse Martinelli. Giacomazzi disse che, seduto al tavolo della pizzeria Ariston, il ristorante dei suoi genitori, qualche giorno dopo la morte di Silvio, ma prima della strage, in compagnia di Nando Ferrari, Arturo Gussago e Marco Toffaloni, proprio Roberto Zorzi chiamò vendetta e si propose di compierla personalmente.
Verbali spariti
Martinelli inoltre ha ribadito, come già fece davanti al pm della prima inchiesta Francesco Trovato e al giudice istruttore Domenico Vino, che nella serata del 18 maggio 1974, poche ore prima dello scoppio di piazza del Mercato, mentre era in macchina con loro, apprese da Nando e Silvio Ferrari della loro disponibilità di armi e esplosivi. «Nando parlava spesso di strategia del terrore. Mentre andavamo al lago mi spiegarono che avevano preparato una bomba, prima con una miccia – ha detto il teste – poi, siccome la miccia non andava bene, con un orologio. E che Silvio, di ritorno a Brescia quella sera, avrebbe dovuto piazzarla alla sede del Corriere della Sera. Mi disse anche, ma questo il giorno dopo, che gli aveva consigliato di rimandare, perché non stava bene. Ma che evidentemente non lo aveva ascoltato e che la bomba gli era esplosa tra i piedi, durante il trasporto, probabilmente a causa di una buca».
Parole, quelle che ieri Martinelli ha confermato in aula, che sono agli atti dal novembre del 1975. Ma che, sempre per ammissione del teste, erano note agli inquirenti da poche ore dopo la morte di Silvio Ferrari. «Dissi tutte queste cose anche al capitano Delfino in quei giorni - ha spiegato rispondendo alle domande dell’avvocato di parte civile Francesco Menini - sicuramente prima della strage di piazza della Loggia. Parlai della loro bomba, delle micce, dell’orologio. E dei veronesi che, secondo Nando, avrebbero vendicato la morte di Ferrari. Io pensai che tra le due cose potesse esserci un legame, ma quei verbali sono spariti, non li ha più visti nessuno».
Il colonnello smentisce
Sempre ieri la Corte d’assise presieduta da Roberto Spanò ha raccolto la testimonianza dell’ex colonnello dell’Esercito Aldo Micchittu. Chiamato in causa da Gianpaolo Stimamiglio, che gli ha attribuito un ruolo logistico nella strage di piazza della Loggia, e dalla sua ex moglie Donatella di Rosa, che non più tardi di venti giorni fa a processo lo ha piazzato a Brescia nei giorni della strage, Micchittu ha negato tutto. «Nei primi mesi del 1974 ero a Viterbo» ha detto escludendo di sapere chi sia Stimamiglio e che questi lo conosca. L’ex colonnello ha riferito inoltre di essere stato nella nostra città qualche tempo prima, su incarico della madre dell’estremista Gianni Nardi con la quale aveva una relazione. Ci era venuto per accompagnare uno sconosciuto da una signora. «Lo aspettava in via Sabotino, su una Porsche nera, con un dobermann in auto» ha detto l’ex colonnello evocando figure, auto e animali che nelle inchieste sulla strage tornano con una certa frequenza.