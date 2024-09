Processo strage di piazza Loggia: «Continuano a mancare i magistrati»

Lo aveva già denunciato pubblicamente nei mesi scorsi e lo ha ribadito oggi. «La carenza d’organico non è stata risolta sarà molto difficile concludere il processo entro l’estate del 2025», ha detto il presidente della Corte d’Assise di Brescia Roberto Spanò in apertura del nuovo processo per la strage di piazza Loggia a carico di Roberto Zorzi, ritenuto uno degli esecutori materiale dell’attentato del 28 maggio 1974.

Spanò ha smentito poi una nota del tribunale bresciano che a luglio aveva annunciato la risoluzione dell’emergenza grazie all’arrivo di nuovi magistrati nella prima sezione. «Nota che non è stata condivisa con me e che non rappresenta la realtà», ha spiegato Spanò. «La situazione non è migliorata ma è addirittura peggiorata. Una giudice assegnata è in maternità e arriverà a fine estate prossima e un’altra si è trasferita. Noi – ha concluso Spanò in aula – ce la metteremo tutta per celebrare questo processo ma la situazione non è facile».

Fissate al momento solo quattro udienze fino a dicembre.