Dopo che il Tribunale per i Minorenni, in funzione di Riesame, ha rigettato l’appello della Procura generale per ottenere la custodia cautelare di Marco Toffaloni, il minorenne all’epoca dei fatti condannato in primo grado, e con un appello dichiarato inammissibile, per la fase esecutiva della Strage di piazza Loggia del 28 maggio 1974, la parola passa ora alla Cassazione.
Nella giornata in cui sono state diffuse le motivazioni della decisione infatti, il Procuratore Generale di Brescia, Guido Rispoli, ha depositato il proprio ricorso alla Suprema Corte.
Il ricorso affronta proprio le motivazioni del Riesame e, sulla base di una sentenza della stessa Cassazione del 1998, prova a ribadire il proprio punto di vista: «La motivazione dell’ordinanza giunge, invece, ad un esito esegetico intrinsecamente problematico: riconosce che la permanenza in Svizzera è, per l’imputato, il mezzo concretamente più efficace per sottrarsi all’esecuzione della condanna italiana e utilizza proprio tale circostanza per escludere il pericolo contemplato» di fuga, scrive ma «Il ragionamento finisce così per trasformare la concreta capacità dell’imputato di sottrarsi all’esecuzione in un elemento dimostrativo dell’assenza dell’esigenza cautelare preordinata proprio a neutralizzare quella sottrazione».
La decisione è attesa in 30 giorni.