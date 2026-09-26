I pro-Pal tornano in corteo in centro a Brescia

Centinaia di persone si sono ritrovate in soldiarietà col popolo palestinese e contro «il genocidio perpetrato da Israele»
Fotogallery
4 foto
Il corteo pro-Pal in centro a Brescia
I pro-Pal tornano per le strade di Brescia a sostegno della Palestina. Centinaia di persone si sono mobilitate oggi per riportare all’attenzione della città quanto sta succedendo a Gaza da un lato e in Cisgiordania dall’altro. E al centro l’accusa di «genocidio» lanciata contro Israele.
Tra striscioni, «Con la resistenza del popolo palestinese» quello che apriva il corteo, e bandiere, ancora una volta la situazione mediorientale si impone nel dibattito pubblico.