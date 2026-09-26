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I pro-Pal tornano in corteo in centro a Brescia

Centinaia di persone si sono ritrovate in soldiarietà col popolo palestinese e contro «il genocidio perpetrato da Israele»
Il corteo pro-Pal in centro a Brescia
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Il corteo pro-Pal in centro a Brescia

I pro-Pal tornano per le strade di Brescia a sostegno della Palestina. Centinaia di persone si sono mobilitate oggi per riportare all’attenzione della città quanto sta succedendo a Gaza da un lato e in Cisgiordania dall’altro. E al centro l’accusa di «genocidio» lanciata contro Israele.

Tra striscioni, «Con la resistenza del popolo palestinese» quello che apriva il corteo, e bandiere, ancora una volta la situazione mediorientale si impone nel dibattito pubblico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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