La principessa di Thailandia in visita sul Garda, poi il rientro per lutto

Sirivannavari Nariratana Rajakanya ha soggiornato in un hotel a cinque stelle di Padenghe, prima di interrompere la visita e rientrare in patria per un lutto che ha colpito la famiglia reale: è infatti morta la sua sorellastra, la principessa Bajrakitiyabha

Alice Scalfi 12 giugno 2026 1 ' di lettura