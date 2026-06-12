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La principessa di Thailandia in visita sul Garda, poi il rientro per lutto

Sirivannavari Nariratana Rajakanya ha soggiornato in un hotel a cinque stelle di Padenghe, prima di interrompere la visita e rientrare in patria per un lutto che ha colpito la famiglia reale: è infatti morta la sua sorellastra, la principessa Bajrakitiyabha
Alice Scalfi
La principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya
La principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya

Dopo Brad Pitt, una principessa. Non una principessa qualsiasi, ma la figlia del re di Thailandia, alla guida della monarchia più ricca del mondo. Per qualche giorno Sirivannavari Nariratana Rajakanya ha soggiornato in un hotel a cinque stelle di Padenghe, prima di interrompere la visita e rientrare in patria per un lutto che ha colpito la famiglia reale.

Se l’attore americano aveva scelto Sirmione per una tappa riservata lontano dai riflettori, la principessa thailandese ha invece trovato ospitalità sulla sponda bresciana del lago, accompagnata da una ventina di persone tra assistenti, collaboratori e addetti alla sicurezza. Una presenza rimasta volutamente discreta, ma difficile da non notare.

Sirivannavari, 39 anni, è una delle figure più conosciute della famiglia reale thailandese. Ufficiale delle forze armate, stilista e appassionata amazzone, da anni partecipa a competizioni internazionali di dressage. Sarebbero stati proprio alcuni impegni legati al mondo equestre a portarla in Italia e sul Garda. Per qualche giorno il ritmo è stato quello delle grandi occasioni. Programmi definiti nei dettagli, spostamenti organizzati con la massima riservatezza e un protocollo degno di una corte reale. Poi, all’improvviso, il cambio di programma.

Il lutto

Dalla Thailandia è infatti arrivata la notizia della morte della principessa Bajrakitiyabha, sorellastra maggiore di Sirivannavari e figlia primogenita del sovrano. Una figura centrale nella monarchia thailandese, rimasta per anni in coma dopo un grave malore e considerata da molti osservatori una delle personalità più autorevoli della casa reale.

La notizia ha avuto enorme risonanza nel Paese asiatico e ha costretto la principessa a interrompere il soggiorno gardesano. Valigie rifatte in fretta e rientro immediato a Bangkok con il proprio jet privato per raggiungere la famiglia.

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