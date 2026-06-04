Sorpresa a Sirmione: Brad Pitt sul Garda per qualche ora di relax

Il bello dei belli nella Perla del Garda. È stata una «comparsata» veloce e inaspettata quella di Brad Pitt a Sirmione . Potremmo dire quasi un cammeo, cinematograficamente parlando. Ma di certo la star di Hollywood non è passata inosservata quando, ieri in tarda mattinata, è scesa da un motoscafo alla Nautica Bisoli. «Una bella sorpresa – racconta la titolare Roberta Bisoli –. Lui è stato molto carino e cortese ».

L’attore, due volte premio Oscar, era già stato sul lago di Garda nel 2012 con l’allora moglie Angelina Jolie, quando si vociferava che volessero acquistare una villa a Gardone Riviera. Quella di ieri mattina, invece, sarebbe stata una visita di piacere , per rilassarsi tra una ripresa e l’altra del suo ultimo film, «The Riders» di Edward Berger, girato tra Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Grecia.

E anche se il Benaco non è nuovo ad apparizioni di vip (l’amico e collega Leonardo DiCaprio ormai è di casa al Vittoriale), l’arrivo di Brad Pitt ha comunque suscitato un’iniziale incredulità. T-shirt, pantaloncini e occhiali da sole, l’attore è arrivato all’improvviso nel porticciolo della Nautica Bisoli a bordo di un motoscafo di lusso.

Il racconto

Reduce da un giro in barca della penisola insieme ad alcuni amici, ha scelto un luogo discreto dove fare una sosta di qualche ora in totale privacy, anche se è stato riconosciuto da alcuni turisti. «È stato molto cortese – assicura Roberta Bisoli –. Ha bevuto una birra in compagnia ed è ripartito. Una persona qualsiasi, se non fosse straordinariamente bello».

Non è dato sapere dove l’attore alloggi: da inizio anno, come si diceva, Pitt è a zonzo per l’Europa sui diversi set della sua nuova pellicola, di cui è anche produttore, oltre che attore protagonista. E chissà che non decida di fare altre apparizioni a sorpresa nel bresciano.