Prevenzione del diabete, le iniziative in città

Sensibilizzare e fare prevenzione, questi i due obiettivi della Giornata mondiale del Diabete che si celebra giovedì. In città e in provincia le iniziative promosse dall’associazione Diabetici della provincia di Brescia – guidata da Edelweiss Ceccardi – che da 50 anni si occupa e sostiene i pazienti che soffrono di questa malattia, sia di tipo 1 insulino dipendente, sia di tipo 2 (decisamente più diffusa), sono svariate e di diverso tipo: spaziano dagli incontri con esperti a concerti e corse.

Edelweiss Ceccardi

Di diabete se ne comincerà a parlare già domani, a Teletutto, alle 20.30 alla trasmissione «Obiettivo Salute» condotta da Daniela Affinita. Giovedì alle 19.30 si potrà partecipare alla «CorriXBrescia» con partenza da piazza Vittoria dove sarà allestito uno stand informativo. Si potrà correre, certo, ma anche camminare o semplicemente «fare presenza».

Gli appuntamenti

Quella sera i monumenti principali di ben più di 50 Comuni bresciani saranno poi illuminati di blu (Palazzo Loggia, la statua di Minerva a Breno, il Castello di Desenzano...). A Rovato, alle 20.30, alla sala Foro Boario è in programma l’incontro organizzato dalla Casa del Sole su «Il diabete, questo invisibile. Se lo conosci lo puoi controllare e prevenire» con i diabetologi Barbara Agosti e Stefano Ettori.

Sarà dedicata al diabete la messa delle 15 nella chiesa di Berlingo venerdì, mentre il 17 è in programma uno degli eventi principali di questo variegato programma: il concerto «Note di speranza…per un futuro senza diabete» alle 16.30 all’auditorium Santa Giulia in via Piamarta. L’orchestra a plettro «Mauro e Claudio Terroni» diretta da Dorina Frati proporrà brani di vari autori tra i quali Verdi e Piazzolla.

I test

Una delle problematiche legate al diabete è che ben 25mila persone, solo nella nostra provincia, sono affette dalla patologia di tipo 2 senza saperlo. Da qui le due giornate di screening e di test che consentono alle persone di capire se sono a rischio: il 23 alla Coop di Montichiari dalle 9.30 alle 13, e il 24 alla Farmacia comunale di Gardone Val Trompia, sempre la mattina. Si chiuderà con un aperitivo a Invisibile il 6 dicembre alle 19, e con il torneo di tennis «Lifestyle» al centro Timing di Brescia.