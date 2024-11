Diabete, per 80mila bresciani nuove terapie e cure più vicine

È in atto una rivoluzione per le persone diabetiche, grazie alla tecnologia e alla riorganizzazione dell’assistenza: di questa malattia ne soffre il 6-7% della popolazione italiana

Una terapia per il diabete

Tra innovazione terapeutica, impatto della tecnologia e riorganizzazione dei modelli assistenziali è in atto una «rivoluzione» per le persone con diabete. Nella nostra provincia sono oltre 80mila (76mila nel territorio dell’Ats Brescia più quelle della Valcamonica). E, come nel resto dell’Italia, in 9 casi su 10 soffrono di diabete di tipo 2, la forma che generalmente si manifesta in età adulta, a differenza di quello di tipo 1 che insorge nell’infanzia o nell’adolescenza ed è caratterizzato dal