Presidio pro-Palestina fuori dalla fabbrica Breda

I colori panarabi tornano a sventolare a Brescia. L’arcobaleno bianco, rosso, verde e nero irradia il cielo plumbeo e piovoso sopra la Breda. Il luogo scelto non è casuale: dentro le mura di quello stabilimento il gruppo Leonardo-Finmeccanica produce armi. Bambini, anziani, tanti ragazzi, qualche famiglia. Ci sono italiani e palestinesi. Circa 300 persone occupano via Lunga, davanti alla storica struttura industriale, e la manifestazione si dipana tra slogan, canti e riflessioni al microfono.

La protesta

«Leonardo fabbrica di morte» e «Free Palestine» sono tra i cori più urlati, ma sono le rime a scandire il messaggio: «Assassini, giù le mani dai bambini», «Israele fascista, Stato terrorista». Gaza è distante oltre 2.600 chilometri, ma il grido di dolore sembra sentirsi anche qui, nel quartiere Primo Maggio. E neanche musica e canti possono nascondere la sofferenza per le 30mila vittime dall’inizio dell’escalation. Qualche lacrima solca i visi dei manifestanti bresciani, si confonde con la pioggia. Dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas si tratta della manifestazione numero 18 in città.

Da ottobre i cortei hanno affollato il centro storico, via Milano, l’area della stazione, il centro commerciale Elnòs e il Castello. Bandiere palestinesi sono comparse ad ogni latitudine della città della Loggia, sfruttando anche la visibilità dei grandi eventi. Come in occasione della fiera di San Faustino, quando striscioni e bandiere sono stati calati dalle finestre di un’abitazione tra le bancarelle di via San Faustino. Questa, però, è la prima davanti ad una fabbrica di armi.

Le rivendicazioni

E le rivendicazioni degli organizzatori nel corso della manifestazione spiegano il gesto: «Interrompere la complicità militare e politica del governo italiano con Israele. Le manifestazioni, i boicottaggi e le iniziative di questi mesi continueranno finché non cesserà il fuoco e non finirà l’occupazione e la colonizzazione della Palestina da parte di Israele. Noi continueremo ad essere al fianco del popolo e della resistenza palestinese».

Oggi manifestazioni anche in altre città d’Italia, tra cui Milano, Roma e Pisa.