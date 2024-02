«Palestina libera, Palestina libera»: il corteo in centro a Brescia

«Palestina libera, Palestina libera». È una voce forte quella che si leva all'unisono dal corteo che nella seconda metà del pomeriggio sfila per il centro storico di Brescia.

Sono tantissime le persone che hanno preso parte alla nuova manifestazione pro Palestina organizzata dai Giovani Palestinesi, partita alle 15.30 da via Milano.

Nel serpentone diretto in piazza Vittoria spiccano le bandiere colore rosso bianco verde e nero. Ce ne sono anche alcune enormi come quelle che nei giorni scorsi sono state appese in Castello e alle Case del sole: le sorreggono gli attivisti delle associazioni bresciane. Tanti cittadini e cittadine di tutte le età.

Quando il corteo arriva in piazza Vittoria sono le 17.15. Dal microfono risuona di nuovo il grido: «Free, free Palestine, Palestina libera».