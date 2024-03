Manifestazione pro Palestina a Milano, 'Cenati vergogna'

MILANO, 02 MAR - "Dobbiamo ringraziare il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati per essersi dimesso per non aver accettato la parola genocidio. Vergogna". Lo hanno gridato al megafono gli attivisti pro Palestina che anche questo sabato sono scesi in piazza. "È l'ennesima provocazione", hanno aggiunto. I manifestanti, al momento in poche centinaia, si sono riuniti intorno alle 15 in piazza San Babila, dove è prevista la partenza di un corteo diretto verso piazza Duca D'Aosta. Alla manifestazione sono presenti attivisti aderenti a diverse sezioni dell'Anpi, con uno striscione 'storico' con scritto 'Stop genocidio a Gaza'. Alle parole pronunciate dagli organizzatori al megafono su Roberto Cenati, alcuni hanno applaudito spiegando che il presidente dimissionario ha "una posizione che noi non condividiamo". "Meno male - hanno sostenuto - che se ne è andato. Da tantissimi iscritti all'Anpi non era più ben visto perché le sue esternazioni erano sempre a favore di Israele che condividiamo se si parla della Shoah, ma in questo momento non è il caso di stare dalla parte di un governo che sta massacrando una popolazione".