Disagi negli ospedali per chi deve prenotare visite ed esami. La scorsa notte un problema tecnico ha interessato il sistema informatico del Cup unico regionale, attraverso il quale vengono gestite le prenotazioni delle prestazioni sanitarie. Nonostante il problema sia stato risolto, le conseguenze si sono fatte sentire anche nella mattinata di oggi rendendo difficoltose le operazioni di prenotazione.
Nel dettaglio Aria, che ha in capo la gestione del Cup unico della Lombardia, fa sapere che «questa mattina il servizio Cup unico è risultato irraggiungibile a causa di una doppia interruzione fisica, verificatasi alle 2:58 e alle 3:08, delle reti geografiche di collegamento con il data center che ospita i sistemi di gestione del servizio applicativo».
«Il problema è stato risolto intorno alle 9:10, quando l’operatore di telecomunicazioni ha instradato le linee su un percorso alternativo».