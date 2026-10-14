Premio Bulloni, nuovo riconoscimento nel ricordo di Gabriele Guarneri

Quest’anno il premio intitolato alla memoria dell’avvocato Pietro Bulloni si arricchisce di una novità. La famiglia di Gabriele Guarneri, giovane scomparso nel 2017 per una malattia all’età di 19 anni, ha deciso di finanziare un premio aggiuntivo, che verrà assegnato ai nati dal 2001 al 2010, residenti a Brescia o in provincia. Il premio, che consiste in un contributo di 1.500 euro, è pensato per valorizzare i comportamenti di quei giovani che ogni giorno compiono azioni di bene nell’ambiente in cui vivono e nella loro quotidianità.
Sono già aperte le segnalazioni sia per il nuovo riconoscimento sia per il Premio Bulloni. Le candidature dovranno contenere un breve profilo della persona proposta e le motivazioni che ne giustificano la scelta. Il proponente dovrà inoltre fornire un recapito telefonico, il codice fiscale e una copia del proprio documento d’identità.
Le segnalazioni dovranno arrivare entro le 12 di martedì 10 novembre. Potranno essere spedite per posta alla sindaca di Brescia, in piazza della Loggia 1, oppure inviate via e-mail all’indirizzo Bulloni2026@comune.brescia.it. La cerimonia di consegna del Premio Bulloni e dei riconoscimenti collegati è in programma mercoledì 16 dicembre al Teatro Sociale.