Precipitato al Civile, l’uomo avrebbe tentato di calarsi dalla finestra
Il 35enne, morto nella notte tra martedì e mercoledì, avrebbe utilizzato una manichetta antincendio, danneggiando anche una cabina elettrica e svuotando un estintore. Era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e droga
Una veduta aerea dell'ospedale Civile - © www.giornaledibrescia.it
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