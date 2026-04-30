Precipitato al Civile, l’uomo avrebbe tentato di calarsi dalla finestra

Il 35enne, morto nella notte tra martedì e mercoledì, avrebbe utilizzato una manichetta antincendio, danneggiando anche una cabina elettrica e svuotando un estintore. Era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e droga