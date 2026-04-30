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Precipita da una finestra dell’ospedale Civile, morto un uomo

È successo nella notte tra martedì e mercoledì al Satellite: il 35enne, ricoverato in pronto soccorso in stato di estrema agitazione e in attesa di triage, è caduto dal quarto piano
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il pronto soccorso al Satellite dell’Ospedale Civile - © www.giornaledibrescia.it
Il pronto soccorso al Satellite dell’Ospedale Civile - © www.giornaledibrescia.it

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