Precipita da una finestra dell’ospedale Civile, morto un uomo
È successo nella notte tra martedì e mercoledì al Satellite: il 35enne, ricoverato in pronto soccorso in stato di estrema agitazione e in attesa di triage, è caduto dal quarto piano
Il pronto soccorso al Satellite dell’Ospedale Civile - © www.giornaledibrescia.it
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