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Precipita col parapendio dopo il decollo dal Monte Baldo: morto 30enne

Un 30enne è morto dopo essere precipitato a Malcesine, nel Veronese
L'uomo era decollato dal Monte Baldo © www.giornaledibrescia.it
L'uomo era decollato dal Monte Baldo © www.giornaledibrescia.it

Un 30enne è morto dopo essere precipitato cin il parapendio a Malcesine (Verona). L'incidente, da quanto si è appreso, è avvenuto subito dopo il decollo dall'area sul Monte Baldo: il pilota non è più riuscito a governare il parapendio e si è schiantato al suolo.

Quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 il l'uomo, che non è stato ancora identificato, era già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpini e trasportati in elicottero all'ospedale di Malcesine. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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