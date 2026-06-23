Precipita col parapendio dopo il decollo dal Monte Baldo: morto 30enne

Un 30enne è morto dopo essere precipitato cin il parapendio a Malcesine (Verona). L'incidente, da quanto si è appreso, è avvenuto subito dopo il decollo dall'area sul Monte Baldo: il pilota non è più riuscito a governare il parapendio e si è schiantato al suolo.
Quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 il l'uomo, che non è stato ancora identificato, era già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpini e trasportati in elicottero all'ospedale di Malcesine. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri.