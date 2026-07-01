Nuovo lutto a Pozzolengo, l'addio a Dario Righettini: «Un altro strazio»

Venti giorni dopo l'addio a Paolo Calabresi, il paese si ferma per i funerali di un altro 19enne. Una grande folla ha gremito la parrocchiale: tra la commozione e il caldo, alcune persone hanno accusato dei malori

Alice Scalfi 01 luglio 2026 3 ' di lettura

A Pozzolengo i funerali di Dario Righettini © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti funeralecaldomaloreDario RighettiniPaolo CalabresiPozzolengo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...