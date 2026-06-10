Pozzolengo, addio a Paolo Calabresi morto due mesi dopo lo schianto

Per quasi due mesi Pozzolengo ha sperato. Ha seguito gli aggiornamenti dall’ospedale, si è aggrappato a ogni notizia e ha atteso che arrivasse un miglioramento. stamattina, però, quella speranza si è spenta. Paolo Calabresi, 19 anni da compiere, è morto all’ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverato dal 19 aprile dopo il gravissimo incidente avvenuto lungo la provinciale 11 tra Desenzano e Sirmione.
Le condizioni del giovane erano apparse critiche fin dai primi istanti successivi allo schianto. Paolo si trovava alla guida della sua Skoda Fabia quando, per cause ricostruite dalla Polizia Stradale di Desenzano, l’auto si era scontrata frontalmente con un minibus di una ditta di trasporti altoatesina.
Da allora è iniziata una lunga battaglia durata quasi due mesi. In paese, con il passare delle settimane, la speranza non si era mai spenta e in molti continuavano a chiedere notizie delle sue condizioni.
Paolo frequentava la quinta classe dell’istituto Cerebotani di Lonato. Tra pochi giorni avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità insieme ai compagni di scuola. Era cresciuto all’oratorio di Pozzolengo e aveva costruito qui gran parte delle sue amicizie. In queste ore amici, compagni di classe e coetanei si stanno organizzando per essere presenti all’ultimo saluto.
La famiglia Calabresi è molto conosciuta in paese. Il padre Alberto è da anni presidente dell’Atletica Pozzolengo e promotore di numerose iniziative sportive. Il fratello di Paolo, Matteo, è impegnato nel volontariato e nella vita associativa locale. Per questo, da aprile, le notizie arrivate dal Civile sono rimbalzate di casa in casa, accompagnate dalla speranza che il ragazzo riuscisse a superare le conseguenze dell’incidente.
Dolore
Il sindaco Alex Franzoni, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, ha espresso vicinanza alla famiglia Calabresi, agli amici e a quanti hanno voluto bene a Paolo. «Quando si spegne un ragazzo – ha scritto – si spegne una parte del futuro della comunità».
In segno di partecipazione al dolore della famiglia, il Comune ha inoltre proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, che saranno celebrati sabato 13 giugno alle 10 nella chiesa parrocchiale di Pozzolengo. Sabato le bandiere del municipio saranno esposte a mezz’asta.