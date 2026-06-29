In auto contro un bus a Pozzolengo: muore il 19enne Dario Righettini

Una nuova tragedia nella notte a Pozzolengo: un giovane di soli 19 anni ha perso la vita in un violento schianto frontale contro un pullman avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. La vittima è Dario Righettini, nato a Peschiera del Garda e residente a Pozzolengo.
Il precedente
La dinamica dell’incidente è simile a quanto accaduto ad aprile al povero Paolo Calabresi, 19enne di Pozzolengo, deceduto il 10 giugno dopo settimane di degenza in ospedale. Anche in quel caso il paese si era mostrato sconvolto alla notizia della morte del giovane. L’incidente era avvenuto lungo la provinciale11tra Desenzano e Sirmione. Il ragazzo si era schiantato contro un minibus di una ditta di trasporti altoatesina.
Lo schianto
Il drammatico incidente stradale che è costato la vita a Dario Righettini è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la Strada Provinciale 13, in località Quattro Pini, nel territorio comunale di Pozzolengo. Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la Golf condotta dal 19enne si è scontrata frontalmente con un pullman. L’autista ha fatto di tutto per evitare lungo il rettilineo l’impatto, ma il guardrail che costeggia la carreggiata gli ha impedito di uscire dalla traiettoria della vettura. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude che all’origine della perdita di controllo dell’auto possa esserci stato un colpo di sonno del giovane. Nello schianto è rimasto coinvolto anche il conducente del pullman, un uomo di 41 anni, che ha riportato alcune ferite ma le cui condizioni non sarebbero gravi.
I soccorsi
L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, attivato per consentire un eventuale trasferimento d’urgenza in ospedale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i prolungati tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. I funerali saranno celebrati mercoledì 1 luglio alle ore 10. La salma è composta alla Casa funeraria Menegardo Costantino, in via Industria 19, a Castelnuovo del Garda.