Incidente frontale tra auto e pullman a Desenzano, due feriti gravi

Grave incidente stradale attorno alle 23.30 a Desenzano, lungo la Sp11. Coinvolti nello schianto un’automobile e un pullman che viaggiava verso Brescia.

Secondo le prime informazioni i due mezzi, per cause ancora da accertare. si sarebbero scontrati frontalmente: diversi i feriti, con due persone in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario con tanto di elisoccorso, anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.