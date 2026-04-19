Incidente frontale tra auto e pullman a Desenzano, due feriti gravi
Lo schianto è avvenuto attorno alle 23.30 lungo la Sp 11: in volo anche l’elisoccorso
- Frontale a Desenzano: i mezzi coinvolti e i soccorsi - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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Grave incidente stradale attorno alle 23.30 a Desenzano, lungo la Sp11. Coinvolti nello schianto un’automobile e un pullman che viaggiava verso Brescia.
Secondo le prime informazioni i due mezzi, per cause ancora da accertare. si sarebbero scontrati frontalmente: diversi i feriti, con due persone in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario con tanto di elisoccorso, anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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