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In Posta si può imparare a usare internet e dispositivi digitali

Antonio Borrelli
Il progetto promosso da Regione Lombardia e Aria ha coinvolto dieci uffici della città, che hanno erogato 640 corsi per giovani e adulti
Una cittadina in Posta - © www.giornaledibrescia.it
Una cittadina in Posta - © www.giornaledibrescia.it
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Acquisire e migliorare le competenze di giovani e adulti che utilizzano quotidianamente internet e i dispositivi digitali. Ora si può, negli uffici postali bresciani.

In provincia sono infatti 74 gli uffici postali coinvolti nel progetto di facilitazione digitale promosso da Regione Lombardia e Aria spa, che ad oggi hanno già erogato 3340 corsi ad altrettanti clienti. Nei dieci uffici postali della città sono stati erogati 640 corsi, 76 dei quali sono stati effettuati proprio all’ufficio postale Brescia Centro di piazza Vittoria.

L’obiettivo di Poste Italiane, da sempre impegnata nel favorire l'inclusione digitale, ridurre il divario tecnologico e accompagnare i cittadini nell'utilizzo consapevole dei servizi online, è quello di favorire l’accrescimento delle competenze digitali diffuse per un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e incentivare l’uso dei servizi online.

Il servizio di assistenza e formazione (attivo fino al 30 aprile) è gratuito e rivolto a coloro che hanno necessità di ricevere supporto per migliorare le competenze di base nell’uso del pc, smartphone e tablet, per effettuare pagamenti digitali, utilizzare in sicurezza internet ed e-mail, app e accedere ai servizi della Pubblica amministrazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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