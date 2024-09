Possibile caso di Dengue a Brescia, disinfestazione in via del Sarto

È stato pianificato per questo venerdì in via del Sarto a Brescia, e nelle vie limitrofe, un intervento di disinfestazione dopo che Ats ha segnalato un possibile caso di Dengue.

Il personale incaricato dal Comune di Brescia provvederà a effettuare un trattamento dalle 3 alle 6 di venerdì 20 sulle aree pubbliche e dalle 6 alle 10 sulle aree private (si ricorda che i proprietari devono essere presenti durante l’intervento) nel raggio di 200 metri dall’abitazione in cui vive il caso sospetto, per ridurre drasticamente e rapidamente la popolazione dell’insetto vettore e quindi il rischio di un ipotetico contagio.

Le vie interessate dalla disinfestazione

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero 339 875 4359 dalle 20 di oggi, giovedì, fino alla fine dell’intervento, indicativamente previsto per le 10 di venerdì.