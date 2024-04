Dengue, 18 casi confermati dal 2023: «Brescia stia tranquilla, ma in allerta»

L’Ats precisa: «Si tratta di infezioni contratte all’estero». I consigli dell’infettivologo Castelli: «Evitate i ristagni d'acqua e non sottovalutate la febbre»

La zanzara tigre può essere un vettore del virus in Italia

L’ultimo sospetto è datato 30 marzo e ha fatto scattare il piano di disinfestazione nella zona di via delle Tofane, in città. L’anno scorso simili interventi anti-zanzare si erano resi necessari ad esempio a Bovezzo, Bagnolo Mella, Manerba, Padenghe e ancora in città. Anche nella nostra provincia, insomma, si sente parlare di Dengue. All’Ats di Brescia risultano cinque casi confermati nel 2024, 13 nel 2023, 9 nel 2022 e 5 nel 2019. Tutti «casi di importazione - precisano dal quartier generale di