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Porto abusivo di armi e danneggiamenti, fermato con l’uso del taser

Il 28enne, arrestato al parco Pescheto, si trova in carcere. Chiesta dal questore la revoca dello status di asilo politico
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il parco Pescheto in città - © www.giornaledibrescia.it
Il parco Pescheto in città - © www.giornaledibrescia.it

La Polizia di Stato del Commissariato Carmine ha arrestato un cittadino gambiano di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, indagato per diversi reati tra cui danneggiamento (di auto in sosta), ricettazione, porto illegale di armi, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza al foglio di via obbligatorio, è stato individuato nel parco Pescheto durante un controllo del territorio.

Alla vista degli agenti ha assunto un atteggiamento aggressivo; un poliziotto, valutata la pericolosità e il rischio che fosse armato, ha estratto il taser per immobilizzarlo in sicurezza. Trasferito in Questura e identificato come destinatario del provvedimento cautelare, il ventottenne è stato condotto a Canton Mombello e denunciato per l'inottemperanza al foglio di via.

Inoltre, il questore di Brescia Paolo Sartori ha richiesto alla Commissione territoriale la revoca dello status di asilo politico per poter poi procedere con l'espulsione e il rimpatrio nel Paese d'origine al termine della vicenda giudiziaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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