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Si scaglia contro i carabinieri a un controllo: due militari in ospedale

È avvenuto al parco Pescheto a Brescia: il 24enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Il parco Pescheto in città - © www.giornaledibrescia.it
Il parco Pescheto in città - © www.giornaledibrescia.it

Una segnalazione, l’arrivo della pattuglia e un controllo che nel giro di pochi istanti si trasforma in uno scontro fisico. Due carabinieri finiscono in ospedale con una prognosi di sette giorni, mentre per un 24enne scatta l’arresto. È successo nella mattinata di lunedì al parco Pescheto, nella zona di via Ischia, in città.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato un passante che ha notato il giovane di origini senegalesi in evidente stato di alterazione. Quando i carabinieri del Radiomobile di Brescia sono arrivati sul posto e hanno cercato di identificarlo il 24enne avrebbe infatti reagito al controllo opponendo resistenza e spintonando i militari. I carabinieri sono riusciti a contenerlo e a bloccarlo, per poi accompagnarlo in caserma. Nella concitazione i militari hanno riportato ferite per le quali è stata indicata una prognosi di sette giorni.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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parco Peschetocarabinieri in ospedaleBrescia
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