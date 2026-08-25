Si scaglia contro i carabinieri a un controllo: due militari in ospedale

È avvenuto al parco Pescheto a Brescia: il 24enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Pierpaolo Prati Giornalista 25 agosto 2026 1 ' di lettura

Il parco Pescheto in città - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti parco Peschetocarabinieri in ospedaleBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...