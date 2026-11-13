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Pistola contro due donne alle Porte Franche: il vigilante li mette in fuga

Il tentativo di rapina nel parcheggio del centro commerciale di Erbusco. I due sono scappati su una Mercedes nera. Da chiarire se l’arma fosse vera
Emma Crescenti
Sul posto sono intervenuti i carabinieri © www.giornaledibrescia.it
Sul posto sono intervenuti i carabinieri © www.giornaledibrescia.it

Armati di pistola, avrebbero tentato di rapinare due donne nel parcheggio delle Porte Franche prima di essere messi in fuga da un vigilante. L'episodio, avvenuto verso le 13 di oggi è al vaglio dei carabinieri, ora sulle tracce dei due rapinatori. Sono in corso anche gli accertamenti per chiarire se i malviventi abbiamo utilizzato un'arma vera o una pistola giocattolo.

L'allarme è scattato negli spazi esterni dello shopping center di Erbusco, dove le due donne avevano appena lasciato l'auto. Ai militari avrebbero riferito di essere state avvicinate da due uomini e di essere state minacciate con una presunta pistola.

L’intervento del vigilante

Comprensibilmente spaventate hanno iniziato a urlare, attirando l'attenzione di una delle guardie incaricate della sicurezza del centro. A questo punto i due uomini hanno desistito e sono fuggiti a bordo di una Mercedes di colore nero. I militari – con il supporto delle altre forze dell'ordine – stanno controllando varchi e le telecamere della videosorveglianza per rintracciare l'auto e i malviventi.

Non è chiaro se i due abbiamo utilizzando un'arma vera o una riproduzione. Lo spavento però è stato reale per le due donne, soccorse dagli operatori del 118: fortunatamente non sono rimaste ferite.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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