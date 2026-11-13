Pistola contro due donne alle Porte Franche: il vigilante li mette in fuga

Armati di pistola, avrebbero tentato di rapinare due donne nel parcheggio delle Porte Franche prima di essere messi in fuga da un vigilante. L'episodio, avvenuto verso le 13 di oggi è al vaglio dei carabinieri, ora sulle tracce dei due rapinatori. Sono in corso anche gli accertamenti per chiarire se i malviventi abbiamo utilizzato un'arma vera o una pistola giocattolo.
L'allarme è scattato negli spazi esterni dello shopping center di Erbusco, dove le due donne avevano appena lasciato l'auto. Ai militari avrebbero riferito di essere state avvicinate da due uomini e di essere state minacciate con una presunta pistola.
L’intervento del vigilante
Comprensibilmente spaventate hanno iniziato a urlare, attirando l'attenzione di una delle guardie incaricate della sicurezza del centro. A questo punto i due uomini hanno desistito e sono fuggiti a bordo di una Mercedes di colore nero. I militari – con il supporto delle altre forze dell'ordine – stanno controllando varchi e le telecamere della videosorveglianza per rintracciare l'auto e i malviventi.
Non è chiaro se i due abbiamo utilizzando un'arma vera o una riproduzione. Lo spavento però è stato reale per le due donne, soccorse dagli operatori del 118: fortunatamente non sono rimaste ferite.