Il ponte romano non basta più: si studia l’erede tra Villanuova e Roè

Il collegamento tra Villanuova sul Clisi e Roè Volciano presenta da tempo criticità. Fino ad oggi è stato garantito dal Ponte Pier, al confine tra i due Comuni, un antico ponte romano sul Chiese non più adatto ai carichi di transito attuali. Inoltre la zona, soprattutto nella stagione turistica è molto frequentata e le strade trafficate. La Provincia ha siglato un protocollo d’intesa con le due Amministrazioni che dà l’avvio all’iter per realizzare un nuovo attraversamento carrabile e le opere viabilistiche connesse e risolvere i problemi di sicurezza e rallentamento del traffico nella zona.
Costi
«Si tratta di lavori che migliorano la mobilità intercomunale – sottolinea il consigliere provinciale con delega a Strade e Viabilità, Paolo Fontana –. La Provincia si mette a disposizione come coordinamento». I lavori sono inseriti nel Piano triennale 2026 - 2028 delle opere pubbliche del Broletto e valgono tre milioni e centomila euro. Modalità di finanziamento e realizzazione saranno definite con successivi accordi. Il nuovo ponte sarà in acciaio, a doppio senso di marcia – quello attuale è a senso unico alternato – e collegherà in modo adeguato via Roma, a Roè, e via Ponte Pier a Villanuova. Sulla strada provinciale IV, alla quale si può arrivare tramite via Ponte Pier, sarà realizzata una nuova rotatoria. Inoltre sarà riqualificato il parcheggio in località Tormini, a Roè, dove si innesta l’attraversamento.
«Si tratta di un tratto di strada di 300 - 400 metri molto trafficati con intersezioni che provocano rallentamenti e sono a rischio di incidenti – spiega Paola Archini, responsabile del settore Strade della Provincia –. La località interessata, Mezzane, a Villanuova, è turistica con prospettive di ulteriore sviluppo. Il nuovo ponte potrà essere percorso anche da mezzi con peso superiore a 24 tonnellate, oggi il limite dell’attuale attraversamento. Il progetto è stato abbozzato e ora si svilupperanno più soluzioni progettuali per individuare la più adatta».
Sicurezza
Il Comune di Villanuova sarà il soggetto capofila e finanzierà integralmente lo studio di fattibilità fino a un massimo di 30mila euro. «Il Ponte Pier è antico e quindi sarebbe molto difficile ampliarlo o renderlo più robusto – ricorda la sindaca di Villanuova, Caterina Dusi –. Anche recentemente ci sono stati incidenti e quindi è necessario intervenire per la sicurezza di automobilisti, ciclisti, pedoni. La zona è turistica con splendide viste sul lago». «Questo protocollo rappresenta un esempio di collaborazione tra Amministrazioni vicine per dare risposte alle esigenze dei cittadini», conclude il sindaco di Roè, Mario Apollonio.