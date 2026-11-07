Disordini a Trieste: ferito un poliziotto, denunciata una bresciana

È stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Cattinara il funzionario di Polizia Leonardo Boido, colpito ieri sera alla testa nel corso degli incidenti nella zona di piazza Libertà a Trieste. A colpire Boido è stata una bomba carta che, fortunatamente è esplosa soltanto un momento dopo, quando è caduta a terra. La manifestazione era stata organizzata in seguito all’incendio divampato nel Magazzino 18 in Porto Vecchio, nel quale sono morti due giovani.
Denunciata una bresciana
Per i disordini è stata denunciata una donna di Brescia. A suo carico è stato imputato il reato di resistenza; portata in Questura, è stata successivamente rilasciata. Secondo quanto si apprende, molti manifestanti sarebbero giunti da regioni vicine, come Veneto e Lombardia.