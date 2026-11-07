Disordini a Trieste: ferito un poliziotto, denunciata una bresciana

La manifestazione in piazza Libertà era stata organizzata in seguito all’incendio divampato nel Magazzino 18 in Porto Vecchio, nel quale sono morti due giovani. L’uomo è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Cattinara

07 novembre 2026 1 ' di lettura

Un momento della manifestazione (da Facebook) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti disordiniscontridenunciatapiazza LibertàTrieste Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...