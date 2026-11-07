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Disordini a Trieste: ferito un poliziotto, denunciata una bresciana

La manifestazione in piazza Libertà era stata organizzata in seguito all’incendio divampato nel Magazzino 18 in Porto Vecchio, nel quale sono morti due giovani. L’uomo è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Cattinara
Un momento della manifestazione (da Facebook)
Un momento della manifestazione (da Facebook)

È stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Cattinara il funzionario di Polizia Leonardo Boido, colpito ieri sera alla testa nel corso degli incidenti nella zona di piazza Libertà a Trieste. A colpire Boido è stata una bomba carta che, fortunatamente è esplosa soltanto un momento dopo, quando è caduta a terra. La manifestazione era stata organizzata in seguito all’incendio divampato nel Magazzino 18 in Porto Vecchio, nel quale sono morti due giovani.

Denunciata una bresciana

Per i disordini è stata denunciata una donna di Brescia. A suo carico è stato imputato il reato di resistenza; portata in Questura, è stata successivamente rilasciata. Secondo quanto si apprende, molti manifestanti sarebbero giunti da regioni vicine, come Veneto e Lombardia.

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