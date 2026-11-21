Sono state quasi duemila – per l’esattezza 1.914 – le sanzioni elevate dalla Polizia Stradale sulle strade del Bresciano nelle prime due settimane di novembre. È il bilancio dell’attività di controllo portata avanti dagli agenti della Sezione di Brescia lungo le principali arterie della provincia, con particolare attenzione alla Statale 45 bis, alle Coste di Sant’Eusebio e alle strade provinciali maggiormente trafficate.
I numeri
Nel corso dei posti di blocco sono state identificate 816 persone e verificati 628 veicoli. Oltre alle quasi duemila multe, l’attività ha portato al ritiro di 48 patenti e alla denuncia alla Procura di sette automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Nello stesso arco di tempo le pattuglie sono intervenute per rilevare e prestare soccorso in 32 incidenti stradali, nessuno dei quali fortunatamente con esito mortale.
I controlli si sono concentrati soprattutto sul contrasto alla guida dopo aver bevuto e all’uso del telefono cellulare al volante, ritenuti tra le cause principali degli schianti più gravi. Tra le violazioni più frequenti riscontrate dagli agenti figurano però anche l’eccesso di velocità, i sorpassi vietati e le modifiche non autorizzate alle caratteristiche costruttive dei mezzi.
«I numeri parlano chiaro: la distrazione alla guida è la prima causa di incidenti con feriti e decessi, anche in ambito urbano, dove la percezione del rischio risulta ancora più attenuata» ha commentato il questore di Brescia, Paolo Sartori. Come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la vigilanza proseguirà con pattuglie dedicate — anche in borghese e con auto civetta — per intercettare i comportamenti più pericolosi al volante».