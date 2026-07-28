Polizia locale intercomunale di Concesio: è boom di multe

Ventidue sanzioni per l’abbandono dei rifiuti in tre mesi, 2.130 violazioni al Codice della strada contestate e tredici veicoli abbandonati rimossi.
Sono alcuni dei numeri che raccontano il cambio di passo a Concesio del Corpo intercomunale di Polizia locale della Valtrompia, guidato dal comandante Patrizio Tosoni, nel primo semestre 2026. La riorganizzazione avviata nei primi mesi dell’anno, con l’inizio dell’attività del corpo intercomunale valtrumplino sul territorio, ha puntato ad aumentare la presenza degli agenti all’esterno, rafforzare la collaborazione con le altre forze dell’ordine e intervenire con maggiore efficacia sui fenomeni che incidono sulla sicurezza e sul decoro urbano.
Il bilancio
Tra aprile e giugno sono state fatte 22 sanzioni per l’abbandono dei rifiuti, a fronte delle cinque registrate nell’intero 2025. Sono raddoppiate le persone denunciate all’autorità giudiziaria, mentre i veicoli rimossi perché in stato di abbandono sono passati da due a tredici. Sul fronte della sicurezza stradale nel primo semestre dell’anno gli agenti hanno contestato 2.130 violazioni al Codice della strada.
Il presidente del Consiglio comunale e consigliere delegato alla Sicurezza, Massimiliano Zadra, sottolinea come il percorso intrapreso dall’Amministrazione punti a rendere sempre più percepibile la presenza della Polizia locale sul territorio.
«I cittadini devono sapere di poter contare sui nostri agenti» afferma Zadra, ricordando anche il potenziamento della videosorveglianza, che oggi può contare su 81 telecamere grazie all’installazione di tredici nuovi dispositivi dedicati anche al contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Un presidio che si è rivelato importante anche nella gestione delle criticità legate al cantiere autostradale, soprattutto nell’area del polo scolastico di San Vigilio.
Controlli serali
Il programma di rafforzamento proseguirà nei prossimi mesi con servizi serali congiunti con i Carabinieri e le altre forze di polizia lungo la Sp345, controlli con etilometro e telelaser, oltre all’intensificazione dei servizi in borghese e nelle fasce serali e festive per contrastare microcriminalità, degrado e disturbo della quiete pubblica. Parallelamente continueranno anche i progetti di educazione stradale nelle scuole, destinati ad ampliarsi con incontri dedicati alla cultura della legalità e alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone più vulnerabili.