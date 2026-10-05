Polizia locale, già 80mila multe per divieto di sosta in soli 9 mesi

Ottantamila sanzioni per divieto di sosta e 353 veicoli sorpresi abusivamente negli stalli dei disabili. Ben 1.115 rimozioni forzate e 620 eccessi di velocità contestati. Questi i numeri che emergono in soli nove mesi di attività dall’attività della Polizia locale – da gennaio a settembre compresi – segno di un presidio costante e capillare sulla vasta rete viaria cittadina, ma anche «di un impegno quotidiano del Comando che si è tradotto in un complesso sistema di accertamenti finalizzato a tutelare la sicurezza stradale, prevenire le condotte a rischio e proteggere l’incolumità di tutti gli utenti della strada, con particolare riguardo verso le categorie più deboli» come sottolinea l’assessore Valter Muchetti.
I numeri
Secondo Alessandro Suardi, ufficiale che si occupa nel Comando di via Donegani di accertamenti con mezzi elettronici e di mezzi pesanti «l’attività di controllo della sosta ha registrato quasi 80.000 sanzioni complessive, frutto dell’azione congiunta di Polizia Locale, ausiliari e accertatori, volte a disincentivare la sosta irregolare e a preservare la scorrevolezza dei flussi dei veicoli. Un’attenzione particolare è stata riservata agli spazi per le persone con disabilità, con 353 violazioni accertate e 53 veicoli rimossi per garantire la libera fruizione degli stalli protetti. A queste si aggiungono oltre 1.115 rimozioni forzate complessive, fondamentali anche per la gestione della viabilità durante gli eventi cittadini».
Sul fronte dell’eccesso di velocità, i controlli effettuati con sistemi elettronici sulle vie di scorrimento e all’interno dei quartieri hanno portato alla rilevazione di 620 infrazioni, superando quindi la media di due sanzioni giornaliere. «Gli agenti hanno inoltre contrastato le principali distrazioni e violazioni comportamentali alla guida, elevando 402 sanzioni per il mancato uso del casco protettivo, 920 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 402 per l’uso del telefono cellulare» come spiega l’ufficiale Luca Ferrari referente dei servizi in moto e della stazione.
Rc e revisioni
La Polizia Locale ha inoltre verificato la regolarità tecnica e amministrativa di molti veicoli, comminando 1.090 sanzioni per mancata revisione e 272 contestazioni per assenza di copertura assicurativa. «Parallelamente, nell’ambito dei controlli sulla qualità dell’aria, sono stati effettuati oltre 100 servizi specifici con circa 1.500 veicoli fermati e 165 sanzioni elevate per la circolazione di mezzi inquinanti».
Il bilancio della sinistrosità stradale nel periodo evidenzia 1.048 incidenti complessivi, di cui 6 mortali e 582 con feriti: «Una mappatura utile per orientare le future misure preventive» ha commentato il comandante Roberto Novelli. Sul fronte della micromobilità, le nuove disposizioni di luglio hanno visto l’emissione di 1.048 sanzioni ai monopattini, per infrazioni alle norme di comportamento, mancanza di casco e inadempienze relative ad assicurazione e «targhino».
La vigilanza sulle condizioni psico-fisiche ha portato a 307 accertamenti per guida in stato di ebbrezza e 109 per l’uso di droga. Infine, a supporto dei servizi ordinari, la Squadra Accertamenti Tecnologici ha operato controlli mirati sull’autotrasporto pesante per la verifica della documentazione, dei titoli di viaggio e del rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti.