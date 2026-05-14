Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Salute e benessere

Poliambulanza sta per acquistare il San Camillo: informati i sindacati

Prima presa di posizione delle due realtà che oggi comunicano «l’avvio del procedimento di informazione e consultazione sindacale relativo al potenziale trasferimento alla Fondazione Poliambulanza della gestione delle attività della Casa di cura San Camillo»
Le trattative per il San Camillo sono in una fase decisiva - © www.giornaledibrescia.it
Le trattative per il San Camillo sono in una fase decisiva - © www.giornaledibrescia.it

Era nell’aria da tempo, ora è ufficiale. La Poliambulanza sta acquistando il San Camillo.

Il futuro della Casa di cura di via Turati – di proprietà dell’Istituto religioso in crisi economica – è scritto in una nota diffusa oggi: «L’Istituto Figlie di San Camillo e Fondazione Poliambulanza comunicano l’avvio del procedimento di informazione e consultazione sindacale relativo al potenziale trasferimento alla Fondazione Poliambulanza della gestione delle attività della Casa di cura San Camillo di Brescia. Il passaggio sarà subordinato al confronto con le Organizzazioni sindacali e al conseguimento delle necessarie autorizzazioni ecclesiastiche e amministrative».

Prima di sottoscrivere il possibile atto è infatti necessario informare i sindacati. Si tratta della prima presa di posizione ufficiale dopo mesi di trattative e voci. 

Rassicurazioni

«L’operazione, ove conclusa, garantirà continuità assistenziale ai cittadini, rafforzando la stabilità dei servizi e valorizzando il patrimonio professionale, umano ed etico che la Casa di Cura San Camillo esprime, nel solco della sua presenza storica nel contesto sanitario cittadino e provinciale», proseguono le due realtà.

«La Casa di Cura San Camillo rappresenta una presenza sanitaria assai radicata – leggiamo nella nota –: le Figlie di San Camillo hanno avviato a Brescia la prima Casa di cura nel 1937, mentre dal 1955 operano nell’attuale sede di via Turati, mantenendo nel tempo un impegno costante di assistenza e rinnovamento della struttura».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
casa di cura san CamillocrisiFondazione PoliambulanzasanitàBrescia

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Sostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&FuturaSostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&Futura

Appuntamento il 27 maggio alle 17.30 nella sede di Mori 2A a Nuvolento.

ISCRIVITI
SponsorizzatoCome capire se la tua offerta luce e gas è ancora convenienteCome capire se la tua offerta luce e gas è ancora conveniente

Mantenere un controllo costante sulle proprie utenze domestiche non è più soltanto una buona pratica di economia familiare, ma una necessità dettata dalla velocità con cui il mercato energetico evolve.

Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ