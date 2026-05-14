Poliambulanza sta per acquistare il San Camillo: informati i sindacati

Era nell’aria da tempo, ora è ufficiale. La Poliambulanza sta acquistando il San Camillo .

Il futuro della Casa di cura di via Turati – di proprietà dell’Istituto religioso in crisi economica – è scritto in una nota diffusa oggi: «L’Istituto Figlie di San Camillo e Fondazione Poliambulanza comunicano l’avvio del procedimento di informazione e consultazione sindacale relativo al potenziale trasferimento alla Fondazione Poliambulanza della gestione delle attività della Casa di cura San Camillo di Brescia. Il passaggio sarà subordinato al confronto con le Organizzazioni sindacali e al conseguimento delle necessarie autorizzazioni ecclesiastiche e amministrative».