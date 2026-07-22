A Polaveno è ancora tempo di Palio dell’Oca

È una tradizione che da quasi quarant’anni scandisce l’estate di Polaveno e coinvolge l’intera Valtrompia. Fino a domenica prossima prosegue il Palio dell’Oca, manifestazione nata nel 1987 in occasione della festa patronale dei santi Nicola e Anna, che anche quest’anno vede sfidarsi le cinque contrade - La Fontana, Zoadello, La Valle, Castello e La Sorgente - in una settimana di appuntamenti religiosi, musicali, gastronomici e di giochi popolari, fino alla caratteristica corsa finale delle oche.
Gli appuntamenti
Un evento che mobilita decine di volontari e che, per mesi, impegna i contradaioli nella preparazione di costumi, addobbi e carri, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’apertura si è tenuta domenica scorsa con la messa al santuario di Santa Maria del Giogo, seguita dalla tradizionale fiaccolata verso Zoadello e dalla recita del rosario.
Nei giorni successivi ogni sera una diversa contrada ospita il rosario e la celebrazione della messa, mentre il programma civile propone tornei di calcio e briscola, attività per bambini e iniziative originali.
Tra gli appuntamenti più attesi figurano domani il quiz «Il Cervellone», seguito dal concerto della «Coraggio liquido band», e venerdì prossimo la serata musicale con la «Mist Dj Party Band», accompagnata da gonfiabili e gare sportive.
Sabato prossimo il paese entrerà nel vivo con la sfilata delle contrade, il tiro alla fune, il tradizionale «Riempi la pancia» per gli adulti e il concerto degli «Harley Max 883», tribute band dedicata agli 883.
Il momento culminante sarà domenica 26. Dopo la messa e la processione con le statue dei patroni la serata proseguirà con giochi popolari, il taglio della legna e soprattutto con il Palio dell’Oca. La sfida conclusiva vede un’oca rappresentare ciascuna contrada lungo un percorso che decreterà la vincitrice dell’edizione 2026. A chiudere la manifestazione sarà lo spettacolo pirotecnico «Luci da oscar», sincronizzato con celebri colonne sonore. Lo stand gastronomico è aperto per tutta la durata della festa.
Dissenso
In concomitanza con la serata finale le associazioni Fronte animalista e Avi - Associazione vegana internazionale hanno annunciato un presidio pubblico, in programma domenica prossima alle 20, per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’impiego degli animali nelle manifestazioni di intrattenimento.
L’iniziativa, come spiegato dagli organizzatori, punta ad aprire un confronto sulla possibilità di mantenere vive le tradizioni senza ricorrere all’utilizzo degli animali negli eventi di spettacolo.