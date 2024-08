A Brescia non solo il Palio dell’Oca: da Mura a Chiari, tutte le storie

Dal Palio di Polaveno a quello degli Asini di Novagli, nel Bresciano sono numerose le competizioni tra contrade (con o senza animali)

Il selfie con Gattuso, l'asino vincitore del Palio degli Asini di Novagli nel 2007 - Foto © www.giornaledibrescia.it

È dal Medioevo che in Italia esiste il «palio» inteso come competizione tra concorrenti. In realtà il palio vero e proprio era originariamente il drappo che veniva assegnato ai vincitori delle gare equestri, in latino il «pallium», il «mantello». Al di là delle sottigliezze linguistiche, la storia di queste competizioni è piuttosto curiosa: anche Brescia e la sua provincia hanno una lunga tradizione di palii (si dice così al plurale), e non tutti coinvolgono gli animali, come si è portati a pens