A Bergamo torna la febbre Pokémon grazie a una nuova mostra

Dopo aver celebrato i 25 anni dei Pokémon in Italia con una mostra dedicata alla storia del gioco di carte collezionabili nel nostro Paese, Bergamo torna a essere uno dei punti di riferimento per gli appassionati del franchise giapponese. Questa volta, lo sguardo si sposta dalla dimensione storica e nostalgica del collezionismo a quella più propriamente artistica: le carte Pokémon non solo come oggetti di gioco o rarità da custodire, ma come opere d’arte capaci di raccontare trent’anni di evoluzione grafica, stili e immaginari.

Dal 13 giugno al 5 luglio , negli spazi dello store Mirmex di via Bianzana 19 a Bergamo, sarà aperta al pubblico la mostra «Pokémon: 30 anni di artwork unici!» , un’esposizione originale presentata da Mirmex Collectibles . L’iniziativa sarà visitabile il sabato e la domenica e propone un percorso attraverso circa 200 opere firmate da oltre 70 illustratori e figure di rilievo legate alla storia del Tcg. La curatela è affidata ad esperti italiani del settore: Dave.Collecting, Pokereverse, Pokesignature, Profoak.lab e Mirmex.

La mostra nasce idealmente nel solco dell’esposizione organizzata da Mirmex nell’ottobre scorso, «Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon in Italia», che aveva portato a Bergamo migliaia di carte italiane, set completi, pacchetti sigillati e pezzi rarissimi, tra cui il Charizard prima edizione in italiano PSA 10, considerato unico al mondo. Il nuovo progetto indaga l’evoluzione visiva del brand a livello internazionale.

Il percorso espositivo racconta il passaggio dal minimalismo funzionale delle prime carte alle interpretazioni più elaborate e sperimentali degli ultimi anni. Al centro ci saranno carte autografate dagli illustratori, provenienti da collezioni private e mai riunite prima in un unico itinerario. Questi esemplari rappresentano non solo testimonianze collezionistiche, ma tracce concrete del rapporto tra l’autore e la sua opera.

Pezzi unici e collaborazioni artistiche

Tra i pezzi annunciati figurano l’unica carta nota firmata da Satoshi Tajiri, fondatore dei Pokémon, e gli iconici Charizard del Set Base autografati da Mitsuhiro Arita. La mostra proporrà anche un dialogo tra TCG e arte tradizionale, con riferimenti a «L’Urlo» di Munch e al fumetto giapponese. Sarà inoltre presente il contributo di Tetsuo Hara, celebre disegnatore di Ken il Guerriero, autore della carta Palafin ex SAR, realizzata con uno stile muscolare e dinamico che richiama Hokuto no Ken.

Accanto alla sezione cronologica dedicata alle carte autografate, l’esposizione prevede isole tematiche con supporti alternativi firmati, tra cui shikishi, poster, videogiochi e artwork originali. Saranno presenti anche opere nate dai contest ufficiali, che negli anni hanno permesso ad artisti emergenti e bambini di vedere le proprie creazioni trasformate in carte Pokémon ufficiali.

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Biglietti e attività per bambini

I biglietti sono acquistabili esclusivamente su Prenotaunposto.it. Ogni ingresso comprende una consumazione al bar dello store Mirmex e una bustina di carte Pokémon. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni accompagnati da un adulto. L’accesso sarà suddiviso in quattro turni giornalieri: 9-11.30, 11.30-14, 14-16.30 e 16.30-19.

Durante la mostra sarà organizzato un contest creativo per bambini, con raccolta e valorizzazione dei migliori disegni a tema Pokémon realizzati dai partecipanti.