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Pm chiede carcere per Youssef Siher, «può sviluppare strategia rivoluzionaria»

È uno degli elementi valorizzati dai pm nella richiesta di convalida del fermo per quello che è stato identificato come la mente del Movimento 17 ottobre
Youssef Siher - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Youssef Siher - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Youssef Siher, il ricercatore 30enne italiano di origini marocchine, fermato su disposizione della Procura di Milano per essere la «mente» del canale social Movimento 17 ottobre, avrebbe avuto una conoscenza degli strumenti informatici tale da poter «sviluppare una strategia rivoluzionaria».

È uno degli elementi valorizzati dai pm nella richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare in carcere, nella quale si ritiene sussistente, oltre al pericolo di fuga, anche quello di reiterazione del reato.

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Youssef SiherMovimento 17 ottobre
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