«Più sicurezza nei nostri parchi»: in via Ischia il presidio di FdI

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Il partito di Giorgia Meloni denuncia «l’immobilismo della Giunta»: tra le richieste il vigile di quartiere e il volontario per la sicurezza con coinvolgimento di associazioni del terzo settore

L'Almanacco del Calcio Bresciano è in edicola con il GdB

Con GdB Replica + Tablet hai l’edizione digitale del Giornale di Brescia e un tablet Samsung Galaxy o Apple iPad incluso. Una formula a noleggio comoda e senza pensieri per restare sempre aggiornati.