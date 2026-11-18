Da qualche giorno il Castello di Brescia ha un nuovo presidio di primo soccorso: un defibrillatore installato all’ingresso del complesso, sotto il portone accanto all’infopoint. Lo strumento è stato donato alla città dalla Croce Bianca di Brescia e dagli Amici del Cidneo, con l’obiettivo di rendere più sicuro uno dei luoghi più frequentati da bresciani e turisti.
Il Castello, con i suoi ampi spazi e le diverse aree distribuite sul colle Cidneo, non disponeva finora di un defibrillatore. La conformazione del complesso, inoltre, non sempre consente di raggiungere rapidamente ogni punto. La presenza dello strumento può quindi rivelarsi importante in caso di emergenza, quando la tempestività dell’intervento è determinante. Il Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei durante l’inaugurazione hanno ringraziato le due realtà per la donazione, sottolineando il valore del gesto come esempio di partecipazione e responsabilità nei confronti della comunità.
Croce Bianca e Amici del Cidneo
Fondata nel 1890 dal medico Tullio Bonizzardi, Croce Bianca è un’associazione che da oltre un secolo opera nel campo del soccorso e dell’assistenza. Oggi conta 900 volontari, 33 dipendenti, 50 mezzi tra ambulanze, motociclette attrezzate e automobili e cinque sedi sul territorio bresciano. Il cuore dell’associazione sono i Militi Volontari, impegnati nel servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Una realtà che nel tempo ha accompagnato l’evoluzione della città, mantenendo al centro il proprio impegno sociale e civile.
La donazione è anche il risultato dell’impegno degli Amici del Cidneo, comitato nato nel 2015 per iniziativa di 32 cittadini accomunati dall’interesse per il Castello e il colle. Oggi gli aderenti sono 137. Il comitato si propone di collaborare con le istituzioni per la valorizzazione dell’intero complesso e per favorire una maggiore partecipazione della cittadinanza alla vita del Castello.