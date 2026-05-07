Dalle piste di Ponte alle terme con gli sci: ok al tunnel sulla Ss42

Il progetto

Presentato dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa, prevede l’interramento parziale della statale, consentendo così un ampliamento della ski area dalignese e separando il traffico diretto verso il Tonale da quello locale in ingresso a Ponte. Le opere interesseranno circa 600 metri dell’attuale tracciato: il primo tratto a sud, in corrispondenza della rotatoria dell’Acquaseria, sarà realizzato in rilevato, mentre il secondo verrà completamente interrato attraverso un nuovo sottopasso di fronte agli impianti.

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Nuova viabilità

Un’opera che permetterà di arrivare, sci ai piedi, in paese, nella zona delle terme in via di costruzione. L’intervento prevede anche la realizzazione di due nuove rotatorie: la prima, «Acquaseria», consentirà di smistare il traffico in ingresso e in uscita dal centro storico e dalle aree residenziali, mentre la seconda, la «Cida», servirà a gestire i flussi provenienti dal futuro centro termale, dai parcheggi e dalle strutture turistiche legate agli impianti sciistici.

I lavori, nel dettaglio, si concentreranno nella parte sud del centro abitato, lungo il tratto compreso tra via Castello, la località Acquaseria e l’area del distributore di carburante, riducendo la congestione del traffico veicolare in una delle aree più frequentate dell’alta Valcamonica, migliorando sicurezza e vivibilità.

Ora il provvedimento regionale sarà trasmesso al Ministero dell’Ambiente per il completamento dell’iter nazionale. I tempi, quindi, saranno ancora molto lunghi e da risolvere sarà anche il nodo risorse: si parla di alcune decine di milioni.