Pisogne, il tennista Matteo Berrettini dona tredici microonde all’hospice

Tredici forni a microonde, uno per ogni stanza dell’hospice «L’Abbraccio» di Pisogne, per trasformare un gesto semplice in un aiuto alla complessa quotidianità dei pazienti ricoverati e delle loro famiglie. È il dono consegnato a fine agosto dal progetto nazionale «Atleti al tuo fianco», grazie alle offerte raccolte in occasione del trentesimo compleanno di Matteo Berrettini. Il tennista romano, testimonial di Atleti al tuo fianco dal 2017, per i suoi trent’anni ha chiesto ad amici e persone care di rinunciare ai regali e di destinare invece una donazione alla realtà bresciana fondata dal medico Alberto Tagliapietra. Una scelta solidale, che Berrettini ha raccontato anche al Roland Garros, per accrescere la platea di donatori.
Campione di solidarietà
Il rapporto tra il tennista e la solidarietà viene da lontano e lo ha portato, in passato, anche a sostenere progetti rivolti ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, come le «chemioterapizze» o la fornitura di gelati per i bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Rimini. L’idea per Pisogne nasce da un’esigenza molto pratica: nelle fasi più avanzate della malattia, i tempi dei pasti possono diventare irregolari e dilatati, perché l’appetito arriva magari dopo ore e il cibo, nel frattempo, si raffredda.
Come cambia la quotidianità all’hospice
Fino a pochi giorni fa i familiari dovevano raggiungere la saletta comune, per utilizzare il forno a disposizione di tutti e scaldare così le vivande per dare una temperatura gradevole al pasto. Spesso, però, i caregiver non vogliono abbandonare la stanza e i pazienti si sentono in colpa a chiedere ai famigliari di allontanarsi ripetutamente per andare nella sala comune. Con i nuovi strumenti è invece possibile riscaldare il pasto direttamente in camera, senza lasciare il proprio caro e rispettando i suoi tempi.
I forni a microonde sono già in uso nell’hospice di via Caduti del lavoro, che accoglie persone con malattie croniche evolutive in fase avanzata, non esclusivamente oncologiche.
Dai volontari
«La festa di compleanno di un campione è diventata sostegno alla qualità della vita in oncologia – spiegano i volontari di Atleti al tuo fianco –. Abbiamo donato un piccolo elettrodomestico, un oggetto ordinario ma capace di restituire autonomia, tempo e vicinanza proprio quando ogni dettaglio della quotidianità acquista un peso diverso».