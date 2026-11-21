Dal 2020 al 2025 abbiamo raccontato il degrado della piscina comunale, le vicende giudiziarie, le polemiche e i numerosi tentativi di ripresa. A un anno dalla riapertura facciamo il punto della situazione: giusto per vedere se il lavoro fatto, e soprattutto i soldi spesi, hanno dato buoni frutti o se era meglio abbandonare la struttura al suo destino.
La ricostruzione
Innanzitutto i numeri: dopo il Covid, che aveva innescato una fatale reazione a catena, ci sono voluti 6 milioni di euro per sistemare gli impianti, 4 anni per uscire dall’empasse tecnico e giudiziario, un altro anno per ripristinare tutto (compreso il lido esterno) e qualche mese per carburare.
Difficile anche l’individuazione di un nuovo gestore che si accollasse una parte della spesa. Ne è valsa la pena? Al momento i dati confermano che la piscina è tornata agli antichi splendori. Anzi, con un bacino di utenza più ampio perché un’altra struttura della zona non si è più ripresa dalla pandemia.
I numeri
«Abbiamo 3/400 ingressi al giorno – dice Massimo Danese, direttore dell’impianto –, con un aumento del 15% delle presenze e utenti che arrivano da vari Comuni della zona, specie da quelli che non hanno più la loro piscina di riferimento. Ospitiamo anche la squadra di pallanuoto di Desenzano per gli allenamenti».
Il ritorno di alcuni utenti è stato sofferto: «Nel 2020 molte persone che avevano appena rinnovato l’abbonamento annuale s’erano viste chiudere l’impianto. Dopo questa “scottatura” parecchi utenti sono rimasti alla finestra. Grazie al passaparola hanno capito che lavoravamo bene e sono tornati».
Aquamore, la società che gestisce l’impianto, non è stata con le mani in mano. Spendendo 150.000 euro ha appena finito di attrezzare spazi per i corsi di reformer pilates e studio balance: «Un investimento importante – spiega Danese –. I lavori sono stati impegnativi, ma queste nuove sale realizzate al primo piano della piscina sono molto apprezzate».
Altre novità sono in arrivo: «L’azienda (che gestisce 15 piscine; altre 5 arriveranno nel 2027) ha scelto di investire sulla struttura di Ghedi. Sono iniziati i lavori per la fisioterapia e il recupero funzionale a secco. Saremo pronti entro fine anno».