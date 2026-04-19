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Pioggia a Campo Marte, ma resiste il volontariato bresciano

Barbara Fenotti
È andata in scena la decima edizione di «Le associazioni si raccontano»
Le associazioni a Campo Marte - © www.giornaledibrescia.it
Le associazioni a Campo Marte - © www.giornaledibrescia.it
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Il maltempo ridimensiona ma non spegne lo spirito solidale della decima edizione di «Le associazioni si raccontano», andata in scena oggi a Campo Marte.  L’iniziativa, promossa dall’associazione Noi per Brescia, ha comunque offerto uno spaccato del mondo del volontariato bresciano, nonostante una partecipazione ridotta rispetto alle attese.

La giornata era iniziata sotto una pioggerellina fine tra le 7 e le 9, che aveva consentito a diverse delle circa sessanta realtà attese di allestire gli stand, ma con il peggioramento delle condizioni meteo molti sodalizi hanno scelto di smontare già in mattinata e dopo le 11, orario dell’inaugurazione, erano rimaste una dozzina tra associazioni e bancarelle.

«Si sono presentati quasi tutti, ma poi hanno rinunciato verso le 11 - racconta Michela Paroni, vicepresidente di Noi per Brescia e responsabile eventi -. Gestire una manifestazione così, basata sul lavoro dei volontari, non è semplice, soprattutto con il tempo incerto».

Nonostante le difficoltà l’iniziativa ha mantenuto il suo significato, con alcune associazioni che hanno scelto di restare per incontrare i cittadini e raccontare il proprio impegno quotidiano, tra queste Aido - protagonista anche degli interventi della mattinata - insieme ad altre realtà attive sul territorio.

L’obiettivo della manifestazione resta quello di dare visibilità soprattutto alle associazioni più piccole, che spesso faticano a trovare spazi e riconoscimento nonostante l’impegno costante al servizio della comunità. Un intento che gli organizzatori rilanceranno già nei prossimi mesi: «Verso settembre pensiamo a una nuova data per recuperare la giornata - anticipa Paroni - e, per il prossimo anno, ripartiremo con un nuovo invito ancora più ampio, magari valutando anche una location alternativa come il parco delle Stagioni».

Il focus dell’appuntamento resta il coinvolgimento di nuovi volontari e, insieme, il rafforzamento della rete solidale del territorio, al di là degli imprevisti meteo che hanno segnato questa edizione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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