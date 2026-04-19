Vento e pioggia, un grosso ramo cade sull’auto in sosta
È accaduto a Brescia in viale Rebuffone. Nessun altro danno di rilievo per il maltempo di questa mattina
- Auto in sosta danneggiata dal ramo che si è staccato
- Auto in sosta danneggiata dal ramo che si è staccato
- Auto in sosta danneggiata dal ramo che si è staccato
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Vento e pioggia hanno creato qualche difficoltà stamattina sulla nostra provincia. Mentre a Montichiari un fulmine ha fatto saltare la corrente in tre cabine elettriche, lasciando mezzo paese senza energia elettrica per qualche tempo, in città in viale Rebuffone, un grosso ramo si è staccato da una pianta e ha danneggiato un'auto in sosta. In azione i tecnici, gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.
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