Vento e pioggia, un grosso ramo cade sull’auto in sosta

Vento e pioggia hanno creato qualche difficoltà stamattina sulla nostra provincia. Mentre a Montichiari un fulmine ha fatto saltare la corrente in tre cabine elettriche, lasciando mezzo paese senza energia elettrica per qualche tempo, in città in viale Rebuffone, un grosso ramo si è staccato da una pianta e ha danneggiato un'auto in sosta. In azione i tecnici, gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.