Pigiama Run di corsa per la città per aiutare i bambini malati

Correre in pigiama per una sera, nel cuore di Brescia, per stare simbolicamente accanto ai bambini costretti a indossarlo ogni giorno in un letto d’ospedale. Torna venerdì 18 settembre la Pigiama Run, l’iniziativa promossa dalla Lilt che taglia quest’anno il traguardo della quinta edizione. La partenza è fissata alle 19 da corso Zanardelli, dove già dalle 17.30 sarà aperto il Village della manifestazione, allestito con la collaborazione di Radio Bresciasette. Qui sarà possibile ritirare i pacchi gara, effettuare le ultime iscrizioni e, al termine della corsa, partecipare alle premiazioni e al ristoro.
Il percorso, rigorosamente non competitivo e aperto a tutti, si svilupperà per circa sei chilometri lungo le vie del centro storico, con partenza e arrivo in corso Zanardelli. L’invito è naturalmente quello di presentarsi in pigiama, meglio ancora se originale e colorato: al termine saranno premiati il gruppo più numeroso e l’abbigliamento più fantasioso. Ad animare il Village ci saranno anche le atlete del Brescia Calcio Femminile e della Promovolley.
Nata a Milano nel 2019, la Pigiama Run è diventata negli anni un appuntamento nazionale e per l’edizione 2026 coinvolgerà 35 città italiane. La manifestazione si svolge nel mese del «Gold Ribbon», dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, che ogni anno interessano circa 2.200 bambini e ragazzi. Chi non potrà raggiungere uno dei punti di ritrovo avrà comunque la possibilità di aderire attraverso la formula «Anywhere», correndo o camminando autonomamente da qualsiasi luogo. A Brescia il ricavato della manifestazione avrà una destinazione precisa. Il ricavato delle iscrizioni sosterrà infatti «Sport Therapy», il progetto attivo nel reparto di Oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili.
Nato nel 2018 in collaborazione con il team medico del reparto e con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Brescia, il programma integra l’attività motoria nei percorsi di cura oncologica dei piccoli pazienti. Si tratta di un’attività fisica adattata alle condizioni dei bambini e studiata per contrastare gli effetti collaterali delle terapie. Dal 2021 al lavoro quotidiano si è affiancato anche un percorso di ricerca clinica e funzionale per valutarne i benefici sulla salute fisica e psicologica.
Dal 2022 Lilt Brescia è ente promotore del progetto, sia dal punto di vista operativo sia sul fronte della ricerca. Per partecipare alla Pigiama Run è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini sotto i sette anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito di Lilt Brescia e potranno essere effettuate anche venerdì al Village di corso Zanardelli. Agli iscritti saranno consegnati pettorale e, fino a esaurimento, pacco gara e omaggi degli sponsor.