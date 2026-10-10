Piazza Unità d’Italia a Sulzano rinnovata: viabilità e spazi accoglienti

Una serie di interventi, alcuni terminati, altri in essere, sono in corso a Sulzano, concentrati intorno alla piazza Unità d’Italia. La località sebina infatti registra un aumento di presenze turistiche e, di conseguenza, necessita di un miglioramento logistico e degli spazi pubblici.
Viabilità
Il progetto globale è stato studiato e redatto per migliorare il decoro urbano delle aree comprese tra la stazione ferroviaria, l’edificio pubblico recentemente ristrutturato e destinato ad alloggi Edilizia residenziale pubblica e via Pericoli. In particolare l’obiettivo è stato creare un punto di riferimento, per gli abitanti e per i visitatori, utile per connettere la linea ferroviaria, la mobilità lacustre e la rete stradale.
Da qui infatti si può arrivare all’imbarcadero, dopo aver parcheggiato l’auto o essere arrivati in treno. L’intervento ha risposto alla necessità di migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’area a lago, nodo strategico per il collegamento tra il centro abitato e i principali servizi di trasporto pubblico e turistico. Tra le opere principali ci sono state la creazione di una fermata per i bus e la riorganizzazione della viabilità con l’eliminazione del semaforo e la costruzione di una rotatoria. Questa ha risolto le criticità dell’incrocio tra via Cesare Battisti e viale Pericoli.
Qualità di vita migliore
Pavimentazioni di pregio, superfici verdi, postazioni di ricarica per veicoli elettrici, sono la parte estetica e decorativa dell’area mentre l’edificio comunale, una volta sede di scuola, è stato riconvertito ad alloggi pubblici, con un intervento di riqualificazione che ha migliorato la qualità edilizia e l’efficienza energetica. L’edificio, articolato su cinque livelli, presentava condizioni di degrado, basse prestazioni energetiche e problematiche strutturali, aggravate dagli anni. Il progetto ha perseguito obiettivi di riqualificazione funzionale e abitativa, adeguamento sismico e riduzione dei consumi, migliorando anche la qualità della vita dei residenti e l’inclusione sociale.
Sono stati rimodulati gli spazi interni con la creazione di cinque alloggi e l’adeguamento dei sei esistenti, la ristrutturazione delle aree comuni e l’installazione di un ascensore. Sempre qui, è in corso la realizzazione del parcheggio interrato a servizio lago che dovrebbe soddisfare la domanda di incremento di posti auto. L’impiego di materiali naturali, locali e durevoli ha permesso l’integrazione con l’ambiente circostante, rafforzando l’identità del luogo e offrendo alla comunità e ai visitatori nuovi spazi funzionali, inclusivi e accoglienti.